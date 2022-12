Iran: Usa e Canada condannano di nuovo repressione delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Canada hanno condannato nuovamente la brutale repressione delle proteste in corso in Iran da parte del regime di Teheran, nel quadro delle manifestazioni che vanno avanti da mesi, dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. In una dichiarazione congiunta, Stati Uniti e Canada hanno annunciato nuove sanzioni nei confronti di cittadini ed entità iraniane coinvolte in abusi dei diritti umani nel quadro delle proteste, la cui repressione ha causato la morte di centinaia di persone. (Was)