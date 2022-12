Speciale infrastrutture: gruppo Tal, investimenti per 58 milioni in Italia di cui oltre 30 a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Tal, gestore dell’Oleodotto transalpino che trasporta energia dal porto di Trieste alle raffinerie del Centro Europa, ha annunciato investimenti per oltre 100 milioni di euro entro il 2024 funzionali a mantenere il "massimo livello di integrità ed efficienza dell’infrastruttura". Di questi, circa 58 milioni verranno dedicati alla parte italiana dell’Oleodotto transalpino gestito dalla Siotcon la metà dei fondi destinati alle infrastrutture presenti a Trieste, tra Terminale Marino e Parco Serbatoi. "Si tratta del più consistente investimento sull’infrastruttura programmato dalla Siot dopo la realizzazione stessa del tratto italiano dell’oleodotto transalpino", ha spiegato Alessio Lilli, general manager del gruppo Tal e presidente della Siot. L’infrastruttura che parte da Trieste provvede al trasferimento di crude oil nelle raffinerie di Germania, Austria e Repubblica Ceca. Oltre che sul potenziamento infrastrutturale, Siot investe anche in ricerca e sviluppo. Risale infatti allo scorso 6 ottobre la firma del Memorandum of understanding sul tema della comunicazione quantistica con Qti, spin-off del Consiglio nazionale delle ricerche che si occupa di tecnologia quantistica, e Telsy, società del gruppo Tim, per la realizzazione di un sistema di cybersecurity fondato sulla fisica quantistica. (Frt)