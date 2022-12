Speciale infrastrutture: Russia-Ucraina, Putin, attacchiamo infrastrutture energetiche in risposta ad azioni di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia attacca l'infrastruttura energetica dell'Ucraina adesso, ma Kiev è stata la prima ad attaccare il Ponte di Crimea. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una premiazione al Cremlino con alcuni militari. "Ora c'è molto rumore per i nostri attacchi contro le infrastrutture energetiche della Paese vicino. Sì, lo stiamo facendo. Ma chi ha iniziato? Chi ha colpito il Ponte di Crimea? Chi ha minato le linee elettriche dalla centrale nucleare di Kursk? Chi non fornisce acqua a Donetsk?", ha detto Putin. "Non dare accesso all'acqua in una città di milione abitanti è un atto di genocidio. Nessuno ne ha parlato da nessuna parte", ha ribadito il presidente. (Rum)