Speciale infrastrutture: Ucraina, Banca nazionale, attacchi a infrastrutture energetiche causeranno duro calo Pil

- La Banca nazionale ucraina prevede un calo più profondo del prodotto interno lordo (Pil) a causa degli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. Lo ha reso noto il vice presidente della Banca ucraina, Serhiy Nikolaevchuk, nel corso di una diretta trasmessa su YouTube. "Per quanto riguarda il Pil, è probabile che il calo di quest'anno sia un po' più profondo di quanto ci aspettassimo a ottobre", ha affermato Nikolaevchuk. Parlando delle previsioni per il prossimo anno, il vice presidente della Banca ah aggiunto: "Anche nel nostro scenario di base, relativamente ottimistico, la crescita del Pil sarà molto lenta, molto inferiore al 4 per cento che avevamo previsto prima". In precedenza, la Banca nazionale aveva previsto che il Pil diminuirà del 31,5 per cento. (Kiu)