Speciale infrastrutture: Egitto, accordo con Siemens da 40 milioni di euro nel settore elettrico

- La società tedesca Siemens e la holding egiziana dell'elettricità (Eehc) hanno firmato un contratto per la fornitura di software per sistemi di controllo e gestione della rete elettrica e per realizzare un'infrastruttura intelligente per la misurazione dell'energia nella regione del Delta del Nilo, in Egitto, per un valore di circa 40 milioni di euro. Il progetto sarà finanziato dall'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica), secondo una dichiarazione del ministero dell'Elettricità. Il dicastero dell'Elettricità ha annunciato un piano per la creazione e lo sviluppo di 47 centri di controllo nelle reti di distribuzione dell'energia elettrica in tutto il Paese delle piramidi che sarà attuato in divers fasi. (Cae)