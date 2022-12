Regno Unito: ex cancelliere dello Scacchiere Kwarteng, "abbiamo mandato tutto all'aria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico di Liz Truss, "ha mandato tutto l'aria" durante il suo breve periodo alla guida del Regno Unito, lo ha dichiarato l'ex cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng. Come riporta il quotidiano "Financial Times", Kwarteng ha dichiarato che le sette settimane di Truss a Downing Street, che sono culminate con le sue dimissioni, hanno visto il suo team "lasciarsi travolgere". "Il mio più grande rammarico è che non siamo stati tatticamente astuti ed eravamo troppo impazienti. C'è stato un breve momento in cui le persone in carica, me compreso, hanno mandato tutto all'aria", ha rilevato Kwarteng. (Rel)