India: suppletive, tre seggi assembleari su sei cambiano colore

- Tre seggi assembleari hanno cambiato colore nelle elezioni suppletive per sei collegi di cinque Stati indiani, che si sono svolte il 5 dicembre, ma il cui scrutinio si è tenuto ieri. Il Partito del popolo indiano (Bjp) ha strappato il collegio di Kurhani nel Bihar all’alleato Janata Dal United (Jdu) e quello di Rampur nell’Uttar Pradesh al Partito socialista (Sp), cedendo però quello di Khatauli al Rashtriya Lok Dal (Rld). Il Biju Janata Dal (Bjd) ha mantenuto il seggio di Padampur nell’Orissa, mentre il Congresso nazionale indiano (Inc) si è confermato in quelli di Bhanupratappur nel Chhattisgarh e di Sardarshahar nel Rajasthan. Sempre nell’Uttar Pradesh il Partito socialista ha mantenuto il seggio di Mainpuri alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale.(Inn)