Cina: Foxconn annuncia allentamento restrizioni anti-Covid a Zhengzhou (2)

- Nel tentativo di sopperire alla carenza di manodopera che ha colpito lo stabilimento, l'unità responsabile delle nuove assunzioni ha annunciato incentivi di 141 dollari agli operai che raccomandano nuovi dipendenti per lo stabilimento. L'importo verrà corrisposto per intero a patto che i nuovi assunti decidano di rimanere per un mese nella fabbrica di Zhengzhou. Contemporaneamente, Foxconn ha annunciato bonus per gli ex dipendenti disposti a riprendere servizio nella fabbrica, offrendo incentivi fino a 1.672 dollari per gli operai che hanno abbandonato lo stabilimento tra il primo ottobre e il 10 novembre disposti a restare per almeno due mesi. L'azienda ha inoltre rassicurato sulle "migliori condizioni" di prevenzione e controllo pandemico nella Zona economica dell'aeroporto di Zhengzhou, dove ha sede la fabbrica, che tra l'altro ha "progressivamente ripristinato le condizioni di produzione e di vita". (segue) (Cip)