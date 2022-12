Scuola: presidente Municipio Roma VIII, oltre 100mila euro per progetto "Educare" rivolto a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via domani, sul territorio del Municipio Roma VIII, il progetto "Educare", rivolto nel periodo natalizio a bambini e bambine, ma anche ad adolescenti del territorio municipale. "Attraverso lo stanziamento di oltre 100mila euro – commenta il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri - organizziamo gite per i bambini delle scuole elementari a Viterbo, domani alla Casa di Babbo Natale, e sabato 17 dicembre l'iniziativa "Un giorno da buttero" a Barbarano Romano. Inoltre, per grandi e piccoli spettacoli teatrali, cinema, corsi intensivi di judo e tornei di basket sociale e tanti altri eventi culturali per animare durante il Natale la vita dei nostri quartieri". Domani, sabato 10 dicembre, 50 bambini circa delle scuole elementari del territorio partiranno da Largo Leonardo da Vinci alla volta di Viterbo per visitare la Casa di Babbo Natale. (segue) (Com)