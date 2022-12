Cina-Comore: Xi a omologo Assoumani, pronti a rafforzare scambi a tutti i livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a intensificare gli scambi a tutti i livelli con le isole Comore. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante un colloquio avuto oggi con il capo dello Stato insulare, Azali Assoumani, a margine del vertice arabo-cinese in corso nella capitale dell'Arabia Saudita, Riad. Xi, riporta l'agenzia di stampa "Xinhua", ha ribadito che la Cina "attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni bilaterali" e sostiene lo Stato dell'Africa orientale nel processo di rivitalizzazione nazionale. Il presidente cinese ha invocato un rafforzamento della cooperazione nel campo delle infrastrutture, dell'assistenza sanitaria e dell'economia marittima, auspicando che le isole facciano buon uso della Fiera internazionale dell'importazione della Cina e della Fiera economico-commerciale Cina-Africa per promuovere l'afflusso dei loro prodotti nel mercato cinese. Assoumani, da parte sua, ha osservato come i due Paesi "siano rimasti fianco a fianco nelle difficoltà", ribadendo pieno sostegno alla "completa riunificazione" tra le due sponde dello Stretto di Taiwan.(Cip)