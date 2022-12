© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane di crescita in Piemonte calano i contagi da Covid. L'incidenza dei casi regionale è stata di 327 contro i 438.2 della settimana precedente (-25,9 per cento). L'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 10,5 per cento, quella dei posti letto in terapia intensiva al 3,3 per cento, mentre la positività dei tamponi all'8,6 per cento. (Rpi)