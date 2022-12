Speciale infrastrutture: Ucraina, Taiwan promette un milione di dollari per garantire elettricità a Kiev in inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan stanzierà un milione di dollari per garantire l’approvvigionamento di elettricità a Kiev durante l’inverno, mentre gli attacchi aerei della Russia sulle infrastrutture civili dell’Ucraina continuano a causare interruzioni delle ofrniture. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri in una nota, aggiungendo che i fondi serviranno ad acquistare generatori, coperte, indumenti e altro materiale necessario ai circa tre milioni di abitanti della capitale. La donazione è stata ufficializzata tramite la firma d’un protocollo d’intesa tra il titolare della diplomazia taiwanese, Joseph Wu, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, e Grygorii Malenko, direttore esecutivo del fondo di beneficenza Darnychany che ha sede a Kiev. Taiwan ha già raccolto 33 milioni di dollari per l’Ucraina nel corso del 2022 e a ottobre ha annunciato un finanziamento ulteriore di 56 milioni di dollari, che deve tuttavia essere approvato dalla legislatura. (Cip)