Veneto: Zanoni (Pd), ottenuto via libera ad attenuare misure di distanziamento Covid in Rsa

- Con l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, "abbiamo ottenuto un importante via libera unanime al nostro ordine del giorno che impegna la Giunta regionale ad attenuare le misure di distanziamento introdotte con il Covid-19, per consentire così ai parenti di poter assistere e visitare i propri cari ammalati ed ospitati in strutture ospedaliere e Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)". A darne l'annuncio è stato Andrea Zanoni, consigliere regionale veneto del Partito democratico. È "una decisione dunque di buon senso, visti anche i ringraziamenti che stanno giungendo in queste ore da parte di molti cittadini interessati e provati dalle attuali misure di restrizione oggi in atto", ha concluso Zanoni. (Rev)