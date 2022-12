Bielorussia-Russia: Lukashenko, discuteremo prezzi per beni energetici con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko intende discutere i prezzi dei beni energetici con il presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa bielorussa "Belta", Lukashenko ha detto di aver concordato nel prossimo futuro di incontrarsi con Putin per discutere anche le questioni economiche che riguardano le relazioni tra i due Paesi. "La domanda non è quali prezzi abbiamo. La domanda è se, nel contesto della profonda cooperazione con la Russia, con la nostra più stretta integrazione, ci siano pari opportunità per le entità aziendali", ha aggiunto il leader bielorusso. (Rum)