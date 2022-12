Scuola: Meleo-Festa (M5s), situazioni paradossali di degrado nel Municipio Roma I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scuole del Municipio Roma I ci sono "situazioni di degrado paradossali". È quanto affermano in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea capitolina, e Federica Festa, consigliera M5s al Municipio Roma I. "Muffe da tre anni al nido I Coccetti, amianto alla Badini, cinghiali nel giardino della Leopardi, alberi che crollano alla Cairoli. E poi i lavori che non cominciano alla Franchetti, perché non si sono accorti che nella casa del custode, da riqualificare insieme alla scuola, vive ancora la moglie - spiegano Meleo e Festa -. O ancora la Ruspoli, che attende da un anno la modifica della segnaletica della stradina di accesso, dove le auto passano proprio davanti al portone d'uscita di bambini e bambine. Queste alcune delle situazioni più paradossali negli istituti gestiti dal Municipio Roma I, dove le comunità scolastiche lamentano mancanza di comunicazione e lentezza o assenza nelle risposte. Nulla di fatto, nulla nei fatti". (Com)