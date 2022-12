Legge Bilancio: Bonomi, serviva intervento shock su cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa legge di Bilancio ”manca l’attenzione al lavoro e alla crescita del Paese”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Confindustria Fermo. Sul cuneo fiscale serviva “un intervento shock”, perché “bisogna mettere più soldi in tasca agli italiani a basso reddito”. “Lo diciamo tutti, da tanto tempo, ma non viene fatto”, ha proseguito Bonomi, spiegando che la proposta di Confindustria era “un taglio di 16 miliardi sotto il reddito di 35 mila euro, due terzi a favore dei dipendenti e un terzo a favore delle imprese”. Questo, ha evidenziato, “avrebbe comportato mettere in tasca a questi italiani 1.223 euro, una mensilità in più strutturale, per tutta la loro vita lavorativa”, e si sarebbe potuto fare “riconfigurando il 4/5 per cento della spesa pubblica”. (Rin)