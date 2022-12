Regno Unito: Sunak soddisfatto per accordo su nuovo aereo militare con Italia e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha visitato oggi la base aerea della Royal Air Force (Raf) a Coningsby, nel Lincolnshire, per pubblicizzare l'accordo con l'Italia e il Giappone per costruire una nuova generazione di aerei da combattimento. "Unendo le forze con l'Italia e il Giappone, il Regno Unito utilizzerà la loro esperienza, condividerà i costi e assicurerà che la Raf rimanga interoperabile con i nostri partner più stretti. Il progetto dovrebbe creare posti di lavoro altamente qualificati in tutti e tre i Paesi, rafforzando la nostra base industriale e guidando l'innovazione con vantaggi che vanno oltre il puro uso militare", ha affermato il capo del governo britannico. Sunak ha affermato anche che la partnership aiuterà il Regno Unito a rimanere "all'avanguardia dei progressi nella tecnologia di difesa". (Rel)