Pnrr: Pd, su governance governo chiarisca

- Il governo "dica esplicitamente se vuole cambiare la governance del Pnrr e come intende dare attuazione a tale Piano. I provvedimenti approvati finora hanno creato enorme confusione operativa e si accompagnano alle fughe di notizie, che si sono susseguite nelle ultime settimane su ipotetiche modifiche al Piano. Tutta questa situazione sta creando un'enorme incertezza e mette in pericolo sia l'erogazione dei fondi comunitari che la realizzazione stessa dei progetti". E' quanto chiedono in una interrogazione al presidente del Consiglio i vicepresidenti del gruppo Pd alla Camera, Simona Bonafè e Piero De Luca. "L'esecutivo Draghi ha rispettato i tempi previsti fino a quando è stato in carica, ci auguriamo che la Premier Meloni chiarisca il prima possibile eventuali cambiamenti al modello di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", dichiarano Bonafè e De Luca.(Rin)