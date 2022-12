Veneto: Zanoni (Pd), bocciatura della richiesta di salvare centro di Misurina è occasione mancata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura della richiesta di salvare il Centro Pio XII di Misurina è "un grave colpo di spugna, destinato a cancellare ogni speranza di futuro per questa realtà terapeutica che vanta condizioni climatiche senza pari ed ottimali per la cura dei bambini e dei giovani con patologie respiratorie". Lo afferma Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito democratico, tra i proponenti dell'ordine del giorno. "In aula – ha poi raccontato - ho ricordato ai colleghi che per rilevare questa struttura, attualmente privata, basterebbe appena il 10 per cento di quegli 85 milioni che verranno approvati in bilancio per realizzare la pista da Bob di Cortina. Zaia dimostra di avere più a cuore questo impianto che, dopo i pochi giorni di Olimpiade, è destinato all'inutilizzo quasi costante, visti i numeri risicatissimi di praticanti del bob, piuttosto che i cittadini veneti poco fortunati e bisognosi di cure". Il centro di Misurina è "un unicum in Europa, dato che si trova a 1.700 metri di altitudine dove c'è un'aria tra le più pulite di tutto il continente. E proprio per questo potrebbe essere il luogo ideale dove curare non solo i bambini ma anche gli adulti affetti da patologie ambientali 'da carico tossico' dovute all'aumento di inquinanti nell'aria, nelle acque, nel cibo e nei suoli" ha concluso il consigliere democratico. (Ven)