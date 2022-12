Speciale energia: Regno Unito, National Grid, necessarie "azioni rafforzate" per ridurre consumo di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale britannica di servizi di elettricità e gas National Grid plc dovrebbe presto diramare un avviso alle famiglie di ridurre il loro consumo di elettricità nei prossimi giorni a causa di un'incombente compressione dell'offerta. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", National Grid ha avvertito che le forniture di elettricità saranno limitate tra venerdì e domenica a causa dei bassi livelli di vento e di un'ondata di freddo che sta investendo il Regno Unito. L'operatore energetico ha indicato che potrebbe essere necessario utilizzare "azioni potenziate" per sostenere le forniture, tra cui un nuovo programma in base al quale le famiglie possono iscriversi per essere pagate per utilizzare meno elettricità per evitare blackout. (Rel)