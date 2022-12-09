الكتيبة الإيطالية بـ"يونيفيل" بلبنان تستضيف ندوة حول الدستور لنشر الثقافة

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- استضافت الفرقة الإيطالية التابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" ندوة حول ولادة الدستور الإيطالي نظمتها جمعية دانتي أليغييري، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وتحت عنوان "الدستور الإيطالي"، نظمت الكتيبة المعروفة بـ"الخوذ الزرقاء"، والتي تتولى مع لواء "أوستا" قيادة بعثة الأمم المتحدة في لبنان، الندوة.منظور تاريخي لدستور دائم الوجود "، نظمته جمعية دانتي أليغييري بالتعاون مع جامعة تورين، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم عن الوحدة الإيطالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، في حضور كاترينا كارليني من مركز اللغات والترجمات بكلية الآداب في جامعة بيروت الحكومية ممثلة عن الطلاب اللبنانيين، قبل بدء الدرس الذي يعقده أستاذ جامعي عبر اتصال فيديو من تورينو.واستمع إلى كلمات الجنرال جوزيبي بيرتونسيلو ، قائد الكتيبة الإيطالية والقطاع الغربي لبعثة اليونيفيل ، الذي أشار في ترحيبه إلى أن "يمين الالتزام بالدستور وقوانين الدولة هو أساس مهنة الجندي الإيطالي"، لافتا إلى أن "القيم التأسيسية للدستور هي الأساس القانوني لتدخل قوات حفظ السلام الإيطالية في لبنان مع زملاء من 47 دولة أخرى في العالم".من جهتها ، أكدت منظّمة الاجتماع ، كريستينا فوتي ، رئيسة جمعية دانتي أليغيري في لبنان ، في عبارات الشكر للجنرال برتونسيلو ، كيف أن وجود قوات حفظ السلام الإيطالية يدعم أيضًا نشر الثقافة واللغة الإيطالية في العالم، لافتا إلى وجود "مكتبة السلام" داخل قاعدة شاما، أحد المراكز الأدبية المائة للغة الإيطالية في العالم، الوحيد الموجود ضمن بنية تحتية عسكرية.تهدف "مكتبة السلام"، وهي مشروع نشأ عن التعاون بين جمعية دانتي أليغييري ووزارة الدفاع، كجزء من مذكرة تفاهم موقعة في عام 2018، إلى تعزيز العلاقات بين الثقافات بين جنود الوحدات المختلفة لبعثة الأمم المتحدة، في القطاع الغربي بقيادة إيطاليا، من خلال القراءة.وهذا يسمح، من خلال الدراسة، ليس فقط للجيش أن يشعر بمزيد من الاندماج في السيناريو الدولي المعقد الذي يعمل فيه، ولكن أيضًا أولئك الذين يطلبونه لتعميق معرفتهم باللغة الإيطالية.(نوفا)