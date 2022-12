Speciale energia: Cremlino smentisce, Uzbekistan favorevole a creare alleanza del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino ha negato le informazioni secondo cui l'Uzbekistan avrebbe rifiutato l'idea della Russia di creare una "triplice alleanza del gas". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando la notizia riportata dall'agenzia di stampa "Reuters". Nello specifico, "Reuters" ha citato il vice primo ministro dell'Uzbekistan, Zhurabek Mirzamahmudov, secondo cui l'Uzbekistan non accetterà mai delle condizioni politiche in cambio di gas. "'Reuters' ha interpretato male le sue parole. Nessuno parla di gas in cambio di condizioni politiche. Non si tratta di questo nel contesto della creazione di questa unione. Si tratta naturalmente del lato commerciale, del coordinamento delle azioni negli interessi commerciali principalmente dei Paesi partecipanti", ha spiegato Peskov, sottolineando che il lavoro in questa direzione continua. Il portavoce ha aggiunto che si tratta principalmente di coordinamento della organizzazione delle vie di trasporto e lo sviluppo delle infrastrutture del gas. "I Paesi sono interessati a coordinare tutto questo, aumentando sia la redditività che i benefici l'uno per l'altro", ha concluso. (Rum)