Speciale energia: fonti Ue, sei Paesi contrari a ulteriori riduzioni del tetto al prezzo del gas

- Sei paesi dell'Unione europea, tra cui Germania e Paesi Bassi, non intendono accettare i tentativi degli altri Stati membri di abbassare ulteriormente il tetto al prezzo del gas proposto dalla Commissione europea. E’ quanto emerge da un non paper visionato da “Agenzia Nova”, secondo cui fra i sei Paesi figurano anche Austria, Danimarca, Estonia e Lussemburgo. Il documento pone dei seri ostacoli al raggiungimento di un risultato soddisfacente al Consiglio Energia straordinario previsto martedì 13 dicembre. "Siamo preoccupati per l'abbassamento delle cifre. Il tetto massimo non può essere ulteriormente abbassato", hanno detto gli ambasciatori dei sei Paesi nel non paper indirizzato alla presidenza di turno ceca del Consiglio Ue. I sei Stati membri esprimono scetticismo sul tetto massimo dei prezzi, affermando che interromperebbe il regolare funzionamento del mercato energetico europeo e renderebbe più difficile l'acquisto di carburante qualora i fornitori di gas dirottassero i carichi verso aree di mercato dove i prezzi non sono soggetti a limitazioni. Il non paper in questione, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche Ue, è stato solo fatto circolare nel corso della riunione del Coreper, ma senza discussioni approfondite in merito. (Beb)