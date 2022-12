Libano: nuova irruzione di un correntista in banca per richiedere i propri risparmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La correntista Jihad Seif el Din - moglie del capitano in pensione della Sicurezza generale libanese Adnan Wehbe - ha fatto irruzione nella filiale della banca Société Générale a Zahlé, nella valle della Bekaa, nel nord-est del Libano, per richiedere parte dei propri risparmi. Secondo quanto riferisce l'associazione "Grido dei depositanti" sul profilo Twitter, Seif el Din, che si è presentata presso la filiale della banca insieme alla figlia di 5 anni, ha chiesto 6.000 dei 50.000 mila dollari di risparmi, per pagare le tasse scolastiche di suo figlio che studia presso un'università in Ucraina. In base a quanto riporta l'associazione sul suo profilo Twitter, la donna è ancora all'interno della banca e si rifiuta di andarsene fino a quando non avrà ricevuto l'importo esatto. Le rapine in banca o i presidi nelle filiali da parte dei clienti che rivendicano i propri risparmi sono diventati all'ordine del giorno in un Paese nel pieno di una crisi economica dal 2019. (Lib)