Giubileo: presidente Municipio Roma VII, serve riqualificazione Terminal bus Anagnina

- In previsione del Giubileo del 2025 e dei flussi di turisti e pellegrini che arriveranno occorre riqualificare il Terminal bus di Anagnina, che attualmente non è all’altezza della città di Roma. È quanto ha sostenuto il presidente Municipio Roma VII, Francesco Laddaga, nel corso della seduta della commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni di Azione. "Una questione, di cui stiamo parlando anche con l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e il presidente commissione Mobilità, Giovanni Zannola, che ha partecipato a un sopralluogo fatto recentemente, è il Terminal Anagnina. Su questo credo debba farsi carico tutta la città e tutta l’amministrazione a ogni livello. Un Terminal che sappiamo essere, di fatto, una porta di ingresso per una vastissima fetta di pendolari, di turisti e romani della parte extra Gra, e che non è all’altezza della città di Roma. Credo quindi che la riqualificazione del Terminal dovrebbe essere individuata come un importante intervento in vista del Giubileo”, ha concluso Laddaga.(Rer)