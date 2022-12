Veneto: Zanoni (Pd), voltafaccia della giunta sul no a nuove trivellazioni nell'adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al tema di nuovi scavi nella zona adriatica per ricavare il gas italiano, "l'emendamento della Giunta che vincola il 'no' alle trivellazioni in alto Adriatico esclusivamente a evidenze scientifiche che ne comprovino i danni ai territori e all'ecosistema del Veneto, è un incredibile voltafaccia". A dichiararlo è il consigliere regionale del Partito democratico, Andrea Zanoni. "Il 24 settembre 2015, nell'Aula di palazzo Ferro Fini – ha spiegato - votammo all'unanimità l'appoggio della Regione del Veneto al referendum contro la legge che consentiva le trivellazioni in Adriatico, dando mandato al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e al collega Graziano Azzalin del Partito democratico di rappresentarci a Roma. Ora, questo dietrofront punta a cancellare la storia e le evidenze che già ci sono: gli abbassamenti dei terreni, anche di due metri, subiti da intere aree del Polesine, e i miliardi di vecchie lire sborsati da Regione e Stato per i danni derivanti dalla subsidenza". "Ma il punto vero, è un altro: Roma ladrona, come la chiamavano i leghisti fino a qualche campagna elettorale fa, chiama? Venezia ubbidisce! Altro che autonomia: oltre che a causa della subsidenza, il Veneto sprofonda nella sudditanza" ha poi concluso Zanoni. (Rev)