Romania: premier Ciuca, valutare separazione da domanda Bulgaria su adesione a Schengen

- La Romania proseguirà i suoi progressi verso l’adesione all’area Schengen ma andrebbe valutato un distacco una separazione della domanda presentata congiuntamente alla Bulgaria. Lo ha detto il primo ministro romeno, il leader del Partito nazionale liberale (Pnl), Nicolae Ciuca, prima della riunione dell'Ufficio politico nazionale della forza politica. "Come abbiamo discusso con il presidente della Romania, come abbiamo discusso questa mattina con il presidente del Partito socialdemocratico (Psd), continueremo tutti i passi per l'adesione all'area Schengen al fine di raggiungere il nostro obiettivo nazionale. Abbiamo questa decisione politica unitaria. Dobbiamo continuare questo approccio per rispetto dei cittadini romeni, per rispetto dei nostri partner europei", ha affermato Ciuca che ha precisato che in questo momento si stanno discutendo le soluzioni relative all'adesione a Schengen. "In questo momento stiamo discutendo con le istituzioni europee e la presidenza ceca per poter individuare quali sono le soluzioni immediate che si possono prendere e stiamo discutendo con la parte svedese perché assumerà la presidenza dalla Repubblica Ceca e per analizzare l'opportunità nell'agenda del Consiglio della decisione di adesione", ha affermato Ciuca. (segue) (Rob)