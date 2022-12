Speciale energia: ministro algerino Arkab, delegazione Sonelgaz valuta visita a Cuba per avviare progetto impianto solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto l'ambasciatore di Cuba Armando Vergara Bueno per discutere dello stato della cooperazione bilaterale nel settore dell'energia e delle miniere e sulle prospettive per rafforzarle. Lo ha riferito il ministero algerino. Nella nota, il dicastero riferisce che le due parti si sono scambiate le modalità per attuare le misure di cooperazione concordate in occasione della visita del Presidente della Repubblica di Cuba, Miguel Diaz Canel Bermudez, in Algeria, nel settore dei carburanti e delle forniture di prodotti petroliferi. Così come la costruzione di una centrale solare a Cuba rivelando che la delegazione del complesso di Sonelgaz si recherà presto a Cuba per avviare questo progetto. Le due parti hanno anche discusso delle importanti opportunità e possibilità di investimento e partnership nel settore minerario in Algeria. (Ala)