Speciale energia: Regno Unito, confederazione imprese, governo decida quali industrie otterranno sostegno energetico

- La Confederazione dell’industria britannica (Cbi) ha esortato il governo a prendere una decisione rapida su quali industrie riceveranno sostegno energetico dalla prossima primavera. Come riporta il quotidiano "The Guardian", la Cbi ha invitato il governo a definire con urgenza i dettagli di come prevede di estendere il regime di riduzione della bolletta energetica per le imprese con bollette elevate oltre marzo 2023. Il regime, che sconta il costo all'ingrosso dell'energia per tutte le società, enti di beneficenza e organizzazioni del settore pubblico, è stato introdotto in ottobre per replicare il sostegno offerto alle famiglie nell'attenuare lo shock dovuto al rapido aumento delle bollette energetiche per l'invasione russa dell'Ucraina. Il governo ha affermato che dopo marzo 2023 verrà fornito ulteriore sostegno alle aziende di determinati settori, tuttavia non ha ancora fatto sapere quali. Le industrie ad alta intensità energetica come quelle dell'acciaio, dei prodotti chimici, dei fertilizzanti e dei produttori di vetro dovrebbero essere incluse. La Cbi ha però invitato il governo ad andare oltre, includendo aziende come i produttori di alimenti e bevande e le case automobilistiche, e ad elaborare tali piani finanziari entro la fine dell'anno. (Rel)