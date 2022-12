Esteri: Tajani, stiamo svolgendo ruolo nuovo nei Balcani, presto due incontri economici a Pristina e Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo svolgendo un ruolo nuovo nei Balcani, l'Italia aveva un po' perso di vista questa realtà: in occasione della visita in Serbia e in Kosovo abbiamo cercato di far fare passi in avanti per attenuare le tensioni, abbiamo tutto l'interesse a far fare attività commerciale e imprenditoriale per evitare che ci sia un incremento della pressione migratoria". Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, intervenendo a "L'Italia delle Regioni" a Palazzo Lombardia. "Abbiamo interesse ci sia una situazione di pace e stabilità", ha proseguito ricordando che "ci saranno due incontri economici a Pristina e Belgrado, dove imprese italiane e imprese kosovare o serbe potranno fare affari attraverso incontri faccia a faccia. Anche le Regioni sono invitate e potranno segnalarci imprese di qualità, perché noi dobbiamo puntare sul nostro saper fare". (Rem)