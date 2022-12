Balcani: a Tirana il vertice tra Ue e i Paesi della regione, focus su stabilità e flussi migratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano d’azione definisce quindi una serie di misure per rafforzare il sostegno europeo agli Stati membri che si trovano ad affrontare una maggiore pressione migratoria lungo i Balcani occidentali, dopo che, nel corso dell’anno, i movimenti irregolari nella regione sono aumentati significativamente a causa di diversi fattori, tra cui le pressioni economiche e l’insicurezza derivante dai conflitti in corso. Il summit di Tirana precede il Consiglio europeo del 15 dicembre, dove potrebbe essere approvato lo status di Paese candidato per la Bosnia Erzegovina alla luce della raccomandazione positiva emessa a ottobre dalla Commissione europea. Sempre al prossimo Consiglio europeo dovrebbe essere discussa la liberalizzazione dei visti con il Kosovo, dopo il via libera degli ambasciatori Ue del 30 novembre. La decisione ha già provocato la reazione del ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, che ha parlato di “una pessima notizia” per Belgrado. (segue) (Res)