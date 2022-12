Balcani: a Tirana il vertice tra Ue e i Paesi della regione, focus su stabilità e flussi migratori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice conterà anche la presenza del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nonostante lo stesso capo dello Stato avesse in un primo momento deciso di non andare in risposta alla nomina in Kosovo del nuovo ministro per le Comunità e i ritorni. Secondo Vucic con quella nomina sono state violate “non solo le norme dell’Accordo di Bruxelles, ma anche quelle del diritto internazionale”. Per Belgrado, con questa mossa Kurti ha violato la legge secondo cui la nomina di un ministro di etnia serba, che non sia un deputato, può essere fatta solo dopo avere prima incassato il consenso della maggioranza dei parlamentari serbi. La decisione di andare comunque a Tirana è stata presa da Vucic dopo l’incontro avvenuto ieri con l’inviato Ue per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. “Non sono sicuro, ma credo che ci saranno comunque dei benefici dal mio andare a Tirana. Se non andassi, ci sarebbero sicuramente gravi danni per la Serbia in termini di investimenti”, ha dichiarato Vucic. (Res)