Kosovo: presidente Osmani, entro fine anno presenteremo candidatura per adesione Ue

- Il Kosovo presenterà la propria candidatura per l'adesione all'Unione europea entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato al vertice Ue-Balcani occidentali di Tirana la presidente kosovara Vjosa Osmani. La presidente ha quindi sottolineato che l'incontro di oggi "non è una sede per i negoziati tra Kosovo e Serbia", negando così la possibilità di un colloquio con il presidente serbo Aleksandar Vucic. "Questo è un incontro tra l'Ue e i Paesi dei Balcani occidentali e non un luogo per il dialogo e i negoziati tra Kosovo e Serbia", ha detto Osmani. Sulle aspettative riposte sul vertice, la presidente kosovara ha affermato che Pristina attende che, "prima di tutto i membri dell'Ue sostengano pienamente la decisione sulla liberalizzazione dei visti" e quindi "mostrino il loro sostegno politico al Kosovo per l'imminente domanda di adesione all'Ue di cui parlerò oggi".(Alt)