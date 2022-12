Germania: chi sono i militari nell'organizzazione golpista del principe di Reuss (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Von Pescatore, Eder e il sergente del Ksk hanno partecipato alle proteste contro le restrizioni per il contenimento del Covid-19 ed hanno reclutato il personale delle Compagnie di difesa della patria tra “No Vax” e “cittadini dell'Impero”. Nel Consiglio militavano, infatti, estremisti di destra, oppositori dei vaccini, seguaci delle teorie del complotto, dei culti esoterici e delle medicine alternative che formano il variegato movimento “Querdenken”, ossia Pensiero laterale. Non mancano sostenitori e simpatizzanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag. Tale formazione è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dal Bfv. Tra gli arrestati durante l'operazione “Kangal” figura Birgit Malsack-Winkemann, deputata di AfD al parlamento federale dal 2017 al 2021 e poi giudice a Berlino. Nel nuovo Stato progettato dal Consiglio, il magistrato, destituito dall'incarico a seguito della cattura, sarebbe stata ministra della Giustizia. (segue) (Geb)