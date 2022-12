Germania: chi sono i militari nell'organizzazione golpista del principe di Reuss (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A comporre il nucleo dell'organizzazione del principe di Reuss sono i “cittadini dell'Impero”, i Reichsbuerger. Nostalgici del Reich tedesco ma non necessariamente monarchici, questi estremisti di destra non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. Durante una delle manifestazioni di Querdenken, Eder con il basco amaranto del Ksk dichiarò dal palco che il reparto doveva essere schierato a Berlino per effettuare “un'adeguata pulizia” all'interno del Bundestag. In Germania come altrove, governo e parlamento sono accusati dai No Vax di aver instaurato una “dittatura sanitaria” approfittando dell'emergenza coronavirus. (segue) (Geb)