Germania: chi sono i militari nell'organizzazione golpista del principe di Reuss (5)

- Fino a ottobre scorso, i militari del Consiglio avrebbero effettuato sondaggi in alcune caserme in Baden-Wuerttemberg, Baviera e Assia per sapere se vi potessero essere alloggiate le formazioni golpiste. Intanto, l'organizzazione del principe di Reuss aveva trovato militanti anche tra le forze di polizia. Tra gli arrestati durante l'operazione “Kangal” figura un ispettore capo radiato dal servizio per aver paragonato le normativa anti-Covid al nazionalsocialismo. Scoperti i piani eversivi del Consiglio, i vertici dell'apparato di sicurezza della Germania hanno evidenziato che la popolazione può contare sulla fedeltà delle agenzie alle istituzioni liberaldemocratiche. A sua volta, la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faseser, ha dichiarato che intende facilitare la destituzione dei funzionari con atteggiamenti anticostituzionali, abbreviandone le tempistiche. Nel relativo disegno di legge in elaborazione al dicastero di Faeser, si prevede tra l'altro che per la rimozione dal pubblico impiego non sarà più necessaria una decisione della magistratura. Sarà, infatti, sufficiente una delibera dell'autorità amministrativa. Contro tale disposizione, gli interessati potranno comunque fare ricorso in tribunale. Faeser vuole poi abbassare i requisiti per la destituzione. A oggi, un impiegato pubblico può essere rimosso dal servizio se condannato per un atto premeditato con una pena detentiva di almeno un anno. Secondo la ministra dell'Interno tedesca, dovrebbe essere sufficiente una condanna fino a sei mesi di reclusione per il reato di istigazione all'odio, anche con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nell'ultimo rapporto delle autorità di sicurezza federali sugli estremisti di destra nei propri ranghi, pubblicato a maggio scorso, si contano 138 casi su 335 mila dipendenti. (Geb)