Russia: viceministro Esteri, Usa vogliono causare un default nel Paese

- Gli Stati Uniti vogliono provocare un default nella Federazione Russa interrompendo i canali di investimento occidentali ed esaurendo il suo potenziale di esportazione. E' quanto sostenuto dal viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, nel corso del club internazionale di discussione "Valdaj". "Gli americani non hanno solo sequestrato parte delle riserve valutarie russe nelle banche statunitensi, ma stanno ancora cercando di farci pagare il debito pubblico con proventi delle esportazioni, senza nascondere l'obiettivo di esaurire le nostre riserve valutarie", ha detto Rjabkov. La sovrapposizione dei canali per gli investimenti Usa e occidentali, ha proseguito il viceministro, sarebbe "uno degli strumenti progettati per causare un default e distruggere come conseguenza la nostra economia". Secondo Rjabkov, "la stabilità dimostrata dalla nostra economia, l'efficacia delle misure per stabilizzare il tasso di cambio del rublo (...) fanno semplicemente impazzire la Casa Bianca". (Rum)