Iran: ministro Esteri definisce “ipocrite” critiche Germania dopo esecuzione Mohsen Shekari

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirandollahian, ha attaccato duramente la Germania, in un messaggio diffuso sul suo profilo Twitter, dopo che Berlino, insieme alla Francia e ad altri Paesi europei ha condannato l’esecuzione di Mohsen Shekari, primo manifestante ad essere giustiziato dallo scoppio delle proteste per la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale per aver indossato il velo in modo non corretto. “Combattere il terrorismo, la violenza e l'incitamento all'odio sono inequivocabili responsabilità. È ipocrita che la Germania li consideri come linee rosse per il suo territorio e la sua sicurezza, ma inciti gli stessi sinistri fenomeni in Iran e denunci doppiamente la nostra legittima lotta contro di loro”, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, in risposta a una dichiarazione della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che ieri ha affermato che "la disumanità del regime iraniano non conosce limiti". (segue) (Res)