Iran: ministro Esteri definisce “ipocrite” critiche Germania dopo esecuzione Mohsen Shekari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione di Amirabdollahian segue il comunicato stampa diramato ieri dal ministero degli Esteri nel quale sono state inserite in calce al testo diffuso su Twitter i ministri degli Esteri di Francia e Austria, la stessa ministra tedesca Baerbock e la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. L'Iran sta esercitando la “massima moderazione” nel contrasto alle proteste antigovernative. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri iraniano diramata all’indomani della prima esecuzione di un manifestante condannato a morte dallo scoppio delle proteste per la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale per aver indossato il velo in modo non corretto. “Nel contrastare le rivolte, l’Iran ha mostrato la massima moderazione e, a differenza di molti regimi occidentali che diffamano e reprimono violentemente anche i manifestanti pacifici”, si legge nella nota. “L'Iran ha impiegato metodi antisommossa proporzionati e standard. Lo stesso vale per il processo giudiziario: moderazione e proporzionalità”, afferma la nota del ministero degli Esteri. “Tuttavia, la sicurezza pubblica è una linea rossa. L'assalto armato e il vandalismo non sono tollerabili, nemmeno per i regimi occidentali che hanno trovato l'opportunità di tenere conferenze ipocrite sull’Iran”, prosegue il ministero degli Esteri iraniano. “Invece di smascherare la sua falsità con dichiarazioni politicizzate, l'Occidente deve smetterla di ospitare, sostenere e incoraggiare i terroristi”, conclude la nota. (segue) (Res)