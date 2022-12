© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale federale tedesca “ha bocciato il ricorso sul Mes e la Germania si prepara a ratificarlo. Adesso non ci sono più alibi: si avvii subito l'iter per la ratifica anche in Italia”. Lo scrive su Twitter il vicesegretario e portavoce di Azione Mariastella Gelmini. “Dal Mes – aggiunge – possono arrivare risorse fondamentali per il nostro Paese e per il Ssn”. (Rin)