Sardegna: a Sassari nasce la Scuola civica di musica, 177 gli iscritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi ha fatto la preiscrizione già in questi giorni sarà contattato dalla segreteria della scuola, per un colloquio informativo con il direttore artistico e la formalizzazione della iscrizione. In un secondo momento saranno riaperte le iscrizioni. La scuola civica di musica stringerà da subito collaborazioni con gli altri istituti del territorio, come le scuole primarie, il liceo musicale, il Conservatorio di Musica, bande musicali, cori polifonici e folk etc. In programma anche lezioni-concerto da realizzare nelle scuole di ogni genere e grado, nei locali solitamente frequentati da giovani. La tassa di iscrizione è di 30 euro per i corsi di propedeutica e 50 per tutti gli altri. La tariffa mensile sarà di 50 euro per il corso di perfezionamento, 30 per quello avanzato e 15 per la propedeutica. Sono inoltre previste varie agevolazioni: riduzione del 20 percento in caso di allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare, da applicarsi dal secondo iscritto e riduzione del 50 percento per allievi con Isee inferiore a 10mila euro ed esenzione dal pagamento per altri casi. (Rsc)