Speciale difesa: Ue-Balcani, fonti stampa, adottata dichiarazione comune su allineamento politico

- La Russia viene identificata come il principale responsabile della crisi economica ed energetica nel mondo anche nel punto 24, in cui si definisce la lotta congiunta contro questa influenza negativa "una priorità". "L'Ue e i Balcani occidentali condividono numerose sfide alla sicurezza che richiedono attività coordinate, diventate ancora più importanti nel contesto dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. L'Ue e i Balcani occidentali sono determinati a continuare a rafforzare la cooperazione nel settore della sicurezza essenziale e delle questioni di difesa, anche a livello operativo". La presidente bosniaca aveva già commentato la dichiarazione, sostenendo che "non era stato firmato alcun documento". Il media riferisce di aver ricevuto conferma dall'Unione Europea che la dichiarazione in questione non è stata effettivamente firmata, anche se tutti i Paesi l'hanno appoggiata. (Seb)