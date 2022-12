© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha bisogno di una mobilitazione aggiuntiva. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, che partecipa ad un incontro con il Consiglio russo per i diritti umani. "Parlare di alcune attività di mobilitazione aggiuntive semplicemente non ha senso, oggi non ne hanno bisogno né lo Stato, né il ministero della Difesa", ha dichiarato il presidente. (Rum)