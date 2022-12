Speciale difesa: Congo-Kinshasa, ribelli M23, forze filogovernative massacrano i tutsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone - prevalentemente di etnia tutsi - sono in fuga verso la città di Bwiza, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), dopo che violenti scontri sono scoppiati fra diversi gruppi armati nella vicina zona di Kitshanga. Sulla base delle testimonianze di residenti, fonti stampa locali riferiscono che gli scontri hanno coinvolto i ribelli del Movimento 23 marzo (M23) e le forze della coalizione governativa schierata per combatterli. Tuttavia, i residenti accusano in particolare le Forze democratiche di liberazione del Ruanda (Fdlr) e le milizie Nyatura - alleate del governo congolese nella lotta contro gli M23 - di aver ripetutamente attaccato civili di etnia tutsi a Kitshanga, sequestrando persone ed attaccando indiscriminatamente i villaggi della zona. Attacchi confermati anche dall'M23, che in un post su Twitter riferisce di aver accolto a Bwiza - città sotto il controllo degli M23 situata a circa 40 chilometri da Goma, capoluogo regionale del Nord Kivu - "non meno di 5mila famiglie" in fuga dagli scontri. Gli M23 denunciano un "genocidio" in atto ed il "silenzio" delle organizzazioni umanitarie, mentre su diversi siti locali si dà merito alla difesa dei civili effettuata dai ribelli contro le Fdlr e gli Nyatura. (Res)