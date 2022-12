Speciale difesa: Russia, Putin, crescente minaccia di guerra nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia di una guerra nucleare cresce. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con il Consiglio russo per i diritti umani. Putin ha spiegato che la Russia considera le armi nucleari uno strumento di difesa, un’opportunità per un attacco di rappresaglia. “Quando siamo colpiti, colpiamo in risposta", ha dichiarato il presidente russo. Inoltre, Putin ha osservato che le armi nucleari statunitensi si trovano in gran numero nel continente europeo, sottolineando che la Russia invece non ha mai inviato tali armi a nessuno, "ma naturalmente proteggeremo i nostri alleati con tutti i mezzi a nostra disposizione, se necessario". Infine, il presidente ha evidenziato: "Non siamo pazzi, ci rendiamo conto di ciò che sono le armi nucleari. Noi abbiamo questi mezzi, che sono in una forma più avanzata e moderna che in qualsiasi Paese, questo è ovvio. Ma questo è naturalmente un deterrente, che non provoca l'espansione dei conflitti, e spero che tutti lo capiscano". (Rum)