- La Slovacchia donerà equipaggiamenti militari aggiuntivi all’Ucraina per un valore di oltre 10,3 milioni di euro. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”, dopo che il governo ha approvato la proposta. Il ministero della Difesa di Bratislava userà l’opzione di un rimborso di parte delle spese relative alla donazione per il tramite dello Strumento europeo per la pace. (Vap)