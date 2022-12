Libano: processo Riad Salameh, emesso mandato arresto contro attrice Stephanie Saliba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore finanziario del Libano, giudice Ali Ibrahim, ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell'attrice libanese Stephanie Saliba. Lo riferisce l'agenzia nazionale di stampa libanese “Nna” dopo che ieri, il quotidiano libanese “Al Akhbar” ha annunciato che il procuratore del Monte Libano, la giudice Ghada Aoun, aveva emesso un mandato di perquisizione e indagine nei confronti dell'attrice sulla base delle indagini in corso sia in Libano e in Svizzera nell’ambito del processo per appropriazione indebita, riciclaggio e furto di denaro in cui è coinvolto il governatore della Banca centrale del Libano, Riad Salameh. Tuttavia, secondo il quotidiano “Al Akhbar”, interventi politici di alto livello, in particolare del primo ministro uscente Najib Miqati, avevano cercato di impedire che la Saliba venisse arrestata al suo arrivo ieri all'aeroporto di Beirut. Oggi, l'ufficio stampa di Miqati ha rilasciato il seguente comunicato: "Quanto riportato dal quotidiano ‘Al Akhbar’ circa l'intervento del primo ministro in un caso relativo alla signora Stephanie Saliba non è affatto vero”.(Lib)