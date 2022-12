Regno Unito: arcivescovo di Canterbury condanna politica "immorale" su richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha condannato la politica "immorale" del governo del Regno Unito in materia di immigrazione, dichiarando che "il controllo è diventato crudeltà" rispetto al trattamento riservato ai richiedenti asilo. Come riporta il quotidiano "The Independent", Welby, in un discorso alla Camera dei Lord, ha offerto critiche pungenti al premier Rishi Sunak e alla ministra dell'Interno Suella Braverman, mettendo in guardia contro la "retorica dannosa" che tratta coloro che arrivano nel Regno Unito come "invasori". (Rel)