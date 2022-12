Russia-Zambia: corpo studente morto al fronte in Ucraina sarà rimpatriato domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo dello studente zambiano Nathan Lemekhani Nyirenda, reclutato dal gruppo paramilitare russo Wagner e morto al fronte in Ucraina, dovrebbe essere rimpatriato domenica nel suo Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dello Zambia, Stanley Kakubo, spiegando in parlamento che il corpo ha ora raggiunto la città portuale russa di Rostov-on-Don e che un diplomatico zambiano ne accompagnerà il trasferimento fino a Lusaka. A confermare l'arruolamento dello studente di 23 anni è stato di recente Yevgenj Prigozhin, che in una dichiarazione pubblicata dalla sua compagnia Concord ha affermato che Nyirenda, che stava scontando una pena detentiva di nove anni e mezzo, aveva accettato di diventare un mercenario come atto di gratitudine per "la Russia che aiuta gli africani a ottenere l'indipendenza". “Wagner salva migliaia di africani, e se vado in guerra con te, questo è probabilmente il minimo che posso saldare per il nostro debito. E se rimango in vita, imparerò a combattere per il mio Paese", ha detto Prigozhin citando Nyirenda. (segue) (Res)