Russia-Zambia: corpo studente morto al fronte in Ucraina sarà rimpatriato domenica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nyirenda, ucciso in prima linea in Ucraina lo scorso 22 settembre, aveva studiato ingegneria nucleare presso l'Istituto di fisica ingegneristica di Mosca prima di essere condannato per possesso di droga nel 2020. Le autorità dello Zambia hanno affermato che il governo russo non le ha informate della morte di Nyirenda fino a metà novembre. Il ministero degli Esteri dello Zambia, Stanley Kakubo, e i parenti della vittima avevano pertanto chiesto alla Russia di "fornire urgentemente informazioni sulle circostanze" della sua morte e sul motivo per cui era stato inviato in prima linea in Ucraina. Le circostanze del rilascio di Nyirenda dal carcere restano tutt'ora poco chiare, ma già in passato la Russia ha offerto la libertà ad alcuni prigionieri in cambio della disponibilità ad andare a combattere in Ucraina. (Res)